Die Polizei sucht Hinweise auf einen unbekannten Autofahrer, der am Dienstagmittag bei Welzheim ein Fahrschulauto bedrängt hat. Beinahe kam es zu einem Zusammenstoß.

cl 30.10.2024 - 11:14 Uhr

Die Polizei sucht Hinweise auf einen Autofahrer, der sich am Dienstag in Welzheim rücksichtslos verhalten hat. Der bisher unbekannte Autofahrer folgte gegen 12.20 Uhr auf der Kreisstraße von Walkersbach in Richtung Breitenfürst einem Fahrschulauto und versuchte mehrfach vergeblich, es zu überholen. Laut Polizei unterschritt der Fahrer dabei mehrfach öfter den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Auto, blendete mehrfach auf und betätigte den linken Blinker. An der Einmündung zur Landstraße 1155 überholte der Autofahrer schließlich das Fahrschulauto. Dabei musste die Fahrlehrerin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem wieder nach rechts einscherenden Auto zu verhindern.