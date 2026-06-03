Mitten in Westerland auf der Insel Sylt sind nach Polizeiangaben offenbar mehrere Schüsse gefallen. Die Beamten nehmen einen Mann fest, ein weiterer soll auf der Flucht sein.

Westerland - Mitten in Westerland auf der Insel Sylt ist am Vormittag mit einer scharfen Waffe geschossen worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall in einer Einkaufsstraße ersten Erkenntnissen zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, wurde den Angaben zufolge festgenommen. Eine weitere Person sei flüchtig. Der Bereich rund um den Tatort wurde von der Polizei abgesperrt.

Der Einsatz und die Fahndungsmaßnahmen laufen noch. Die Polizei kontrolliert in dem Zusammenhang auch Bahnhöfe und abfahrende Züge, wie die Behörde auf der Plattform X mitteilte.

Loch in Scheibe von Friseursalon

Eine dpa-Reporterin beobachtete in der Strandstraße ein Loch in der Scheibe eines Friseursalons. Die Scheibe war gesprungen. Der Bereich sei abgesperrt, viele Polizisten seien vor Ort, berichtete die Reporterin. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Friseure beziehungsweise Mitarbeiter des Salons wurden nach Beobachtung der dpa-Reporterin am Mittag von der Kriminalpolizei einzeln im Salon vernommen.

"Das ist richtig atypisch für Sylt, besonders um diese Uhrzeit. So etwas kenne ich sonst nur aus Frankfurt und habe ich auf Sylt noch nicht erlebt", sagte Daniel Schwagenscheidt vor dem Friseursalon der dpa.