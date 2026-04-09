Ein betrunkener Mann mit scharfkantigem Flaschenhals sorgt in der Wieslauftalbahn bei Schorndorf für Unruhe. War es nur Chaos – oder drohte echte Gefahr?
09.04.2026 - 09:25 Uhr
Ein Mann, eine zerbrochene Flasche, ein Zug voller Menschen: In der Wieslauftalbahn bei Schorndorf eskaliert am frühen Mittwochabend eine Situation, die viele Fragen offen lässt. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde gegen 18.10 Uhr ein 51-Jähriger gemeldet, der mit dem scharfkantigen Flaschenhals in der Hand unterwegs war.