Ein betrunkener Mann mit scharfkantigem Flaschenhals sorgt in der Wieslauftalbahn bei Schorndorf für Unruhe. War es nur Chaos – oder drohte echte Gefahr?

Ein Mann, eine zerbrochene Flasche, ein Zug voller Menschen: In der Wieslauftalbahn bei Schorndorf eskaliert am frühen Mittwochabend eine Situation, die viele Fragen offen lässt. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde gegen 18.10 Uhr ein 51-Jähriger gemeldet, der mit dem scharfkantigen Flaschenhals in der Hand unterwegs war.

Ob der Mann andere Fahrgäste konkret bedrohte oder lediglich für Unruhe sorgte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen, während sich das Bild einer potenziell gefährlichen Lage erst langsam schärft.

Erheblich alkoholisiert

Fest steht: Der Mann war stark alkoholisiert. Mehr als 2,5 Promille wurden bei ihm festgestellt. Ein Wert, bei dem Selbstkontrolle und Wahrnehmung längst verschwimmen. Für die Polizei blieb deshalb wenig Spielraum.

Die Beamten nahmen den 51-Jährigen in Gewahrsam. Damit endete die Fahrt abrupt – für ihn und für jene, die den Vorfall miterlebten. Was genau im Zug geschah, bleibt vorerst Gegenstand weiterer Untersuchungen.