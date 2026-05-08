Nachdem zwei Kinder im Dunkelbereich der Wilhelma laut Polizei wohl absichtlich verletzt wurden, sind die Mitarbeiter besonders wachsam.
08.05.2026 - 14:11 Uhr
Nachdem die Polizei nun bekannt gegeben hat, dass die zwei Vorfälle im Australienhaus der Wilhelma wohl kein Zufall waren, sondern Kinder wahrscheinlich absichtlich im Dunkelbereich verletzt wurden, bleibt der Sicherheitsdienst auf dem Zoogelände mit Park und Häusern weiterhin bestehen. Das sagte die Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion.