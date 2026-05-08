Nachdem zwei Kinder im Dunkelbereich der Wilhelma laut Polizei wohl absichtlich verletzt wurden, sind die Mitarbeiter besonders wachsam.

Nachdem die Polizei nun bekannt gegeben hat, dass die zwei Vorfälle im Australienhaus der Wilhelma wohl kein Zufall waren, sondern Kinder wahrscheinlich absichtlich im Dunkelbereich verletzt wurden, bleibt der Sicherheitsdienst auf dem Zoogelände mit Park und Häusern weiterhin bestehen. Das sagte die Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion.

„Ebenso sind unsere Mitarbeitenden darum gebeten worden, besonders achtsam zu sein“, heißt es weiter. An den Besucherzahlen habe sich aber seit den Vorfällen nichts geändert. Man arbeite weiterhin eng mit der Polizei zusammen.

Diese hatte gegenüber unserer Redaktion bestätigt, dass die Ermittler von einer absichtlichen Verletzung der zwei Kinder ausgehen. Man habe den Dunkelbereich, in dem nachtaktive Tiere beobachtet werden können, überprüft und keine scharfen Kanten oder ähnliches gefunden. Auch von Tieren könnten die Verletzungen nicht stammen. Deshalb vermutet die Polizei, dass ein Mensch sie beigebracht hat.

Polizei sucht Zeugen

Die Vorfälle ereigneten sich Ende April und Anfang Mai. Ein dreijähriges Mädchen wurde am Bein und ein sechsjähriger Junge am Arm leicht verletzt – ohne dass die Eltern etwas bemerkten. Beide Vorfälle ereigneten sich im selben Bereich des Gebäudes. Das Australienhaus bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Zeuginnen und Zeugen, die an den genannten Tagen Beobachtungen in dem Gebäude oder in der Nähe gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/8990 3600 beim Polizeirevier 6 an der Martin-Luther-Straße zu melden.