Weil er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Waiblingen randaliert hat, hat ihn die Polizei am Donnerstag des Platzes verwiesen. Als er diese dann angriff, wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen.

fro 08.11.2024 - 10:13 Uhr

Ein 49-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag in Winnenden auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Waiblinger Straße in Konflikt mit der Polizei geraten, nachdem er mehrere Passanten aggressiv anbettelte. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, erteilten die Beamten ihm zunächst einen Platzverweis, doch der offenkundig alkoholisierte Mann ignorierte diesen und gebärdete sich weiterhin aggressiv.