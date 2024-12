Mobilität im Rems-Murr-Kreis Neue Radboxen sollen zum neuen Jahr in Betrieb gehen

Die neuen Bikeboxen am Waiblinger Bahnhof sollen im Januar in Betrieb gehen. Die Boxen richten sich an Pendler, die ihr Fahrrad sicher am Bahnhof abstellen wollen. Eine Höchstparkdauer gibt es nicht. Nun sind die Preise festgelegt.