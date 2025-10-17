Ein 24-Jähriger beleidigt in Winnenden Polizisten – mitten im Alltag, vor Kindern. Die Beamten reagieren, der Mann wird ausfällig. Jetzt droht ihm ein strafrechtliches Nachspiel.

Donnerstagnachmittag, kurz vor vier in Winnenden (Rems-Murr-Kreis): In der Karl-Krämer-Straße läuft ein junger Mann über den Zebrastreifen. Nichts Ungewöhnliches, bis sein Blick auf einen Streifenwagen fällt. Aus welchem Grund auch immer reckt er den Mittelfinger in Richtung der Beamten, mitten auf offener Straße, im Sichtfeld von Passanten und mehreren Kindern.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, blieb der Vorfall nicht unbeobachtet. Die Szene löste bei Umstehenden, darunter auch mehrere Kinder, sichtbare Irritation aus – und bei den Beamten Handlungsbedarf.

Unkooperativ und aggressiv bei der Kontrolle

Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 24-Jährige alles andere als einsichtig. Laut Polizei beleidigte und bedrohte er die Polizisten mehrfach. Anstatt zur Vernunft zu kommen, legte er verbal nach: aggressiv, laut, provozierend.

Jetzt droht dem Mann ein strafrechtliches Nachspiel. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung auf den Weg gebracht.