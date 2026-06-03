Verletztem Mann gelingt auf Fahrrad die Flucht in ein Krankenhaus. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Täter noch in der Nacht fest.

Rems-Murr: Sascha Schmierer (sas)

Bei einer körperlichen Attacke in Winnenden ist ein 21 Jahre alter Mann am späten Montagabend mit einem Messer verletzt worden. Er flüchtete auf seinem Fahrrad vor seinem Kontrahenten und fuhr zum Rems-Murr-Klinikum, wo noch in der Nacht eine Notoperation stattfand. Laut einer Mitteilung der Polizei schwebt der junge Mann aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

 

Der 21-Jährige war am Montagabend gegen 23.10 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache mit einem 34-jährigen Mann in Streit geraten. Auf einem Fußweg hinter der Asylunterkunft in der Albertviller Straße versetzte der ältere Mann seinem jüngeren Kontrahenten einen Stich mit einem Küchenmesser.

Der 34-Jährige wurde noch in der Nacht festgenommen. Er wurde am Mittwoch beim Amtsgericht Waiblingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.