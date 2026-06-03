Verletztem Mann gelingt auf Fahrrad die Flucht in ein Krankenhaus. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Täter noch in der Nacht fest.

Sascha Schmierer 03.06.2026 - 14:06 Uhr

Bei einer körperlichen Attacke in Winnenden ist ein 21 Jahre alter Mann am späten Montagabend mit einem Messer verletzt worden. Er flüchtete auf seinem Fahrrad vor seinem Kontrahenten und fuhr zum Rems-Murr-Klinikum, wo noch in der Nacht eine Notoperation stattfand. Laut einer Mitteilung der Polizei schwebt der junge Mann aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.