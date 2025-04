27-Jähriger stoppt aggressive Frau in Bahn – sie beißt ihn in den Bauch

Als eine Frau in einem Zug im Kreis Göppingen keine Fahrkarte vorzeigen kann, wird sie der Zugbegleiterin gegenüber aggressiv. Ein Mann schreitet ein – und wird von der Frau schließlich gebissen.

Annika Mayer 14.04.2025 - 14:03 Uhr

Eine bislang unbekannte Frau hat am Samstagmittag offenbar einen 27-jährigen Fahrgast in einem Zug zwischen Salach und Geislingen (West) (Kreis Göppingen) angegriffen. Sie hatte zuvor offenbar eine Zugbegleiterin am Arm gepackt und versucht, ihr in den Führerstand zu folgen.