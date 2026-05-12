Eine 18-Jährige sitzt in einem Zug im Kreis Göppingen einem Mann gegenüber. Der spielt an seinem Geschlechtsteil herum – und folgt der jungen Frau auch außerhalb des Zugs.

Ein unbekannter Mann soll am Montagnachmittag in einem Metropolexpress zwischen Süßen und Eislingen (Kreis Göppingen) vor einer 18-Jährigen sein Glied angefasst haben. Wie die Bundespolizei mitteilt, saß die junge Frau gegen 17.50 Uhr dem Mann im Zug gegenüber. Dieser soll während der Fahrt seine Hand in der Hose gehabt und offenbar an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Als die 18-Jährige am Bahnhof Eislingen aussteigen wollte, soll der Mann ihr zunächst den Weg versperrt haben, heißt es in der Mitteilung. Erst nachdem eine bislang unbekannte Frau eingeschritten war und den Mann aufforderte, die junge Frau passieren zu lassen, habe dieser den Weg freigemacht.

Der Mann soll der 18-Jährigen anschließend noch auf dem Nachhauseweg gefolgt sein, so die Bundespolizei. Die junge Frau erstattete Anzeige.

Polizei sucht Zeugen – und Helferin

Der Tatverdächtige wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß beschrieben. Er soll lange, grau wirkende und augenscheinlich fettige Haare gehabt haben. Zudem trug er der Mitteilung der Polizei zufolge ein dunkelgrünes Oberteil mit weißem Aufdruck sowie eine graue Jogginghose.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet. Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Frau, die der 18-Jährigen geholfen haben soll, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 55049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.leitstelle@polizei.bund.de zu melden.