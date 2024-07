Ein unbekannter Mann hat sich am Sonntag in der Nähe einer Autobahnauffahrt zur A81 vor einem vorbeifahrenden Auto entblößt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Manuel Schust 22.07.2024 - 14:38 Uhr

Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr hat sich en Vorfall an der A 81 ereignet. Ein 45 Jahre alter Mann, eine 37-jährige Frau und ein achtjähriges Mädchen im Auto waren auf der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen unterwegs. Auf dem Weg in Richtung Heilbronn führt die Schwieberdinger Straße hier über die Autobahn.