Vom Kreuzbandriss zum Traumdebüt: Marie Müller schreibt ihre eigene Geschichte. Ein unangenehmes Thema sorgt aber für Unruhe bei den deutschen Fußballerinnen.
06.06.2026 - 10:26 Uhr
Köln - Marie Müller schwärmte von ihrem Traumdebüt samt Tor, Carlotta Wamser vom spätabendlichen Speiseplan im Hotel, der Döner mit allem vorsah. Auch den Triumph gegen Norwegen ordnete die erfrischend ehrliche Wamser nach ihren Maßstäben ein: "Brasilien, da wollte ich eh schon immer mal hin, zwar zum Urlaub machen, aber jetzt natürlich zum Fußballspielen", verriet die Torschützin zum 2:0-Endstand. Der Erfolg bescherte dem DFB-Team im vorletzten Quali-Spiel die Frühbucher-Tickets zur WM 2027.