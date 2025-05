Neue Feuerwache in Möhringen öffnet ihre Türen

Vor einem Jahr ist nach langer Bauzeit die riesige neue Feuer- und Rettungswache 5 in Möhringen in Betrieb gegangen. Jetzt öffnet das Gebäude am Wochenende erstmals die Türen für alle Neugierigen – mit großem Programm.

Jürgen Bock 12.05.2025 - 12:24 Uhr

Der Empfang war überwältigend. Als nach langer Bauzeit und mehreren Verzögerungen vor einem Jahr die Retter der Feuerwache 5 endlich das marode Gebäude in Degerloch verlassen und die neue Feuer- und Rettungswache 5 in Möhringen beziehen konnten, trauten sie ihren Augen kaum. Hunderte Menschen empfingen sie vor dem neuen Gebäude und entlang der Straße. Der Blaulichtumzug mit Dutzenden Fahrzeugen von der alten zur neuen Wache geriet zum Triumphzug. Feuerwehrchef Georg Belge hielt eine spontane Ansprache, völlig ungeplant durften vor allem Kinder in die Autos. Zig Fotos wurden geschossen.