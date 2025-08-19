Mit einer großen Marvel-Figur im Blühenden Barock sollen Besucher einen Vorgeschmack auf die Superhelden-Ausstellung in Ludwigsburg erhalten. Diese eröffnet im Oktober.

Das Blühende Barock in Ludwigsburg wird von Mittwoch, 27. August, an zum Schauplatz eines Superhelden-Erlebnisses: Iron Man begrüßt die Besucher im Südgarten vor dem Residenzschloss und ist zugleich in zwei beliebte Herbstevents integriert – die Kürbisausstellung unter dem Motto „Großes Kino“ (23. August bis 2. November) und die Leuchtenden Traumpfade (24. Oktober bis 7. Dezember). Das teilt der Veranstalter mit.

Gartenkunst und Fantasie-Helden vereint

In der Kürbisausstellung verschmilzt dabei die imposante Marvel-Figur mit den Kürbis-Arrangements und lädt zu besonderen Fotos ein. Das Motto „Großes Kino“ wird so auf einzigartige Weise erlebbar, wenn Hollywood-Helden die barocke Kulisse erobern. Später taucht Iron Man in die Atmosphäre der Leuchtenden Traumpfade ein und wird Teil des stimmungsvoll illuminierten Gartenpfads.

„Iron Man im Blühenden Barock ist ein echtes Highlight für unsere Gäste“, sagt Petra Herrling, Direktorin des Blühenden Barock. „Es zeigt, wie spannend sich historische Gartenkunst, kreative Herbstinszenierungen und moderne Popkultur miteinander verbinden lassen.“ Mit dieser Integration bietet das BlüBa sowohl Familien als auch Marvel-Fans ein einzigartiges Erlebnis, das die klassische Gartenkunst Ludwigsburgs mit fantastischen Helden der Gegenwart kombiniert.

Marvel-Ausstellung öffnet am 17. Oktober

Weitere Marvel-Figuren können darüber hinaus in der Ausstellung „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes“ in den MM Studios in der Grönerstraße 31 in Ludwigsburg entdeckt werden, wo auch die Titanic-Ausstellung Halt machte. Die Ausstellung startet ab 17. Oktober für kurze Zeit. Sie soll einen Einblick in über 85 Jahre Marvel-Geschichte geben, zeigt mehr als 200 Originalexponate und besteht aus interaktiven Stationen sowie Fotospots. Von Spider-Man bis Black Panther – die Helden der Comic- und Filmgeschichte werden dabei lebendig. Mit Iron Man im Blühenden Barock erhalten Marvel-Fans und Gartengäste einen Vorgeschmack.