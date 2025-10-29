Die sozialliberale Mitte-Partei D66 gewinnt wohl die meisten Sitze. Der Rechtspopulist Wilders zeigt sich enttäuscht über das eigene Abschneiden.
Überraschung in den Niederlanden. Ersten Prognosen zufolge hat die sozialliberale Mitte-Partei D66 die vorgezogenen Parlamentswahlen gewonnen. Laut der auf Nachwahlbefragungen beruhenden Prognose des Meinungsforschungsinstituts Ipsos von Mittwochabend entfielen auf die D66 um Parteichef Rob Jetten 27 von 150 Sitze. Auf dem zweiten Platz folgt PVV von Geert Wilders mit 25 Sitzen. Für den umstrittenen Rechtspopulisten ist das eine schwere Niederlage, da er im Vergleich zur letzten Wahl 2023 weit über zehn Sitze verliert. Er räumte auch sofort ein, dass sein Ergebnis hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. „Der Wähler hat gesprochen“, schrieb Wilders am Abend auf X. „Wir hatten auf ein anderes Ergebnis gehofft.“ Hinter Wilders landete die rechtsliberale Partei VVD und kam demnach auf 23 Sitze, dahinter bliebt mit 20 Sitzen die linksgerichtete Groenlinks/PvdA unter Führung des ehemaligen EU-Klimakommissars Frans Timmermans.