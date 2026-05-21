Nach den wechselhaften und regnerischen Tagen im Kreis Ludwigsburg gibt es einen großen Wetterumschwung. So sind die Aussichten.
21.05.2026 - 11:55 Uhr
Nach einer kühlen und wechselhaften Wetterphase Mitte Mai, läuft der Sommer zum Pfingstwochenende in Hochform auf. Ein kräftiges Hoch bestimmt in den kommenden Tagen unser Wetter und sorgt für reichlich Sonnenschein. Durch den hohen Sonnenstand erwarten uns bis zu 15 Stunden Sonnenschein täglich, dazu steigt die Temperatur auf hochsommerliche Werte von 26 bis 32 Grad. Das Gewitterrisiko ist sehr gering, oft bleibt der Himmel wolkenlos.