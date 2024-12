Nach dem Tsunami an Weihnachten 2004 sind viele Warnsysteme verbessert worden. Das ist gut, aber es reicht noch lange nicht aus, kommentiert Christian Gottschalk.

Christian Gottschalk 26.12.2024 - 12:48 Uhr

Vor diesem 26. Dezember 2004, da war das Wort Tsunami nicht wirklich Bestandteil im Sprachgebrauch der meisten Menschen. Nautiker und Meteorologen, ja, die hatten davon gehört. Normale Landratten eher nicht. Riesenwellen gab es, Monsterwellen auch – aber keinen Tsunami. Der 26. Dezember vor 20 Jahren änderte das radikal. Mit rund 230 000 Toten, 170 000 alleine in Aceh. Die indonesische Provinz war vor diesem Datum ähnlich bekannt wie das Wort Tsunami. Bis die Bilder der Verwüstung von dort in die Wohnstuben flimmerten, brauchte es auch noch eine ganze Zeit. So ist das ja immer wieder. Je weiter weg die Katastrophe, je unbekannter das Gebiet, desto geringer die Zahl der Berichte.