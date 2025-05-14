Sie ist effektiver, schonender und mit weniger Komplikationen verbunden: Die Pulsed Field Ablation ist die neue Behandlungsmethode bei Vorhofflimmern. Nur am Robert Bosch Krankenhaus können Patienten von dieser Innovation profitieren.

Christiane Pötter 16.03.2026 - 12:28 Uhr

Beim Vorhofflimmern schlagen die Vorhöfe nicht mehr im gleichen Rhythmus wie die Kammern des Herzens, sondern unkontrolliert – sie beginnen zu flimmern. In Deutschland leiden weit über eine Million Menschen an Vorhofflimmern. Etwa jeder Vierte über 40 Jahren ist im Laufe seines Lebens betroffen. Damit ist es die häufigste Herzrhythmusstörung. Sie ist akut nicht lebensgefährlich, aber erhöht das Schlaganfallrisiko immens. Langfristig kann Vorhofflimmern zudem zu einer Herzinsuffizienz und Herzklappenfehlern führen.

Pulsed Field Ablation bei Vorhofflimmern revolutioniert die Kardiologie Nur das Robert Bosch Krankenhaus (RBK) bietet – als bisher einzige Klinik in Stuttgart – seinen Patienten das neue Verfahren, die Pulsed Field Ablation, an. Dabei führen die Ärzte mit Elektroden versehene dünne Schläuche, sogenannte Katheter, über die Leistenvene ein, platzieren sie im Herzen und veröden gezielt die für das Vorhofflimmern verantwortlichen Bereiche des Herzgewebes. Dies geschieht mit elektrischen Impulsen, nicht wie bisher mit Hitze oder Kälte.

„Die Pulsed Field Ablation revolutioniert die Kardiologie: Sie ist eine für unsere Patientinnen und Patienten sehr sichere, besonders schonende und schmerzfreie Methode, die mit deutlich weniger Komplikationen und Nebenwirkungen einhergeht als bisherige Methoden“, sagt Professor Raffi Bekeredjian, Chefarzt der Kardiologie und Angiologie.

Vorhofflimmern: Behandlung in nur einer halben Stunde

Während des rund 30-minütigen Eingriffs nutzen die Kardiologen Bilder, die ihnen durch Röntgen und Ultraschall zur Verfügung stehen, um so die Struktur des Herzens präzise sehen zu können. Die Patienten befinden sich währenddessen im Tiefschlaf. Am darauffolgenden Tag können sie das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Zertifiziertes Vorhofflimmer-Zentrum am RBK

Im März 2025 zertifizierte die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie das RBK als Vorhofflimmer-Zentrum. „Das Zertifikat belegt unsere Expertise in der Behandlung der Herzrhythmusstörung und unterstreicht außerdem das Potential der Pulsed Field Ablation, die völlig neue Maßstäbe in der Behandlung unserer Patientinnen und Patienten setzt“, sagt Doktor Cathrin Theis, Leiterin der Elektrophysiologie. Die Elektrophysiologie ist ein Teilgebiet der Kardiologie und befasst sich mit der Analyse und Behandlung von Herzrhythmusstörungen.