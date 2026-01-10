Die Zahl der in Europa gestellten Asylanträge sinkt. Vor allem Staatsbürger eines Landes kommen weniger. Auch in Deutschland gibt es einen klaren Trend.
10.01.2026 - 11:33 Uhr
Brüssel/Berlin - Die Zahl der von der EU-Asylagentur erfassten Anträge auf internationalen Schutz ist im vergangenen Jahr erneut deutlich zurückgegangen. Wie aus einem nicht öffentlichen Lagebericht der Europäischen Kommission hervorgeht, wurden in den 27 EU-Mitgliedstaaten und den Partnerländern Schweiz und Norwegen von Anfang Januar bis Mitte Dezember nach vorläufigen Daten rund 780.200 Anträge registriert. Dies entspricht einem Rückgang um etwa ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.