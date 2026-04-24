Vorlese-Aktion in Stuttgart Richy Müller liest Kindern im Porsche vor
Richy Müller liest Kindern im Porsche 911 vor und begeistert mit Geschichten über Rennautos. So war die Vorlese-Aktion der Leseohren im Porsche-Ausbildungszentrum.
Richy Müller liest Kindern im Porsche 911 vor und begeistert mit Geschichten über Rennautos. So war die Vorlese-Aktion der Leseohren im Porsche-Ausbildungszentrum.
Bestimmt hat Richy Müller schon an langweiligeren Orten Bücher vorgelesen als in einem strahlend gelben Porsche 911. Doch der Schauspieler, der seit 2008 den Stuttgarter Tatort-Kommissar Thorsten Lannert spielt, winkt ab. „Das spielt für mich keine Rolle, ich lese überall gleich gern vor“, betont er und schwärmt: „Es hat schon was, wenn Menschen einem zuhören und am Ball bleiben.“