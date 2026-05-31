Im vorletzten Test spielt Deutschland eine starke zweite Hälfte. Der Sieg gegen Finnland ist hochverdient, doch der Matchwinner verletzt sich.
31.05.2026 - 22:46 Uhr
Angeführt von ihrem eiskalten Torjäger Deniz Undav hat die deutsche Nationalmannschaft WM-Euphorie entfacht. Zwei Wochen vor dem Start der Mission fünfter Stern nährte nicht nur der Stuttgarter Doppeltorschütze beim 4:0 (1:0) gegen allerdings zweitklassige Finnen die vagen Hoffnungen auf den „American Dream“. Und Julian Nagelsmann gewann bei seinem großen Alternativen-Test die Gewissheit, dass es auch ohne Säulen wie Manuel Neuer und Kai Havertz geht.