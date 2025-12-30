Sophia löst Emilia ab, Noah bleibt an der Spitze: Ansonsten gibt es wenig Bewegung beim Vornamen-Ranking. Bei den Jungen kommt Leo hinzu - trotz oder wegen des neuen Papstes?
Ahrensburg - Zum ersten Mal seit Jahren hat es einen Wechsel an der Spitze der beliebtesten Mädchenvornamen gegeben: Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen des Jahres. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Ranking des norddeutschen Vornamen-Experten Knud Bielefeld hervor. Seit 2022 waren immer wieder Emilia und Noah auf dem 1. Platz gelandet.