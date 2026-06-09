Kurze Namen liegen im Trend: Theo und Emil steigen in der Hitliste der Babynamen auf. Ganz vorn liegen aber zwei Namen, die sich schon seit mehreren Jahren großer Beliebtheit erfreuen.
09.06.2026 - 10:50 Uhr
Wiesbaden - Sophia und Noah sind in Deutschland weiterhin die beliebtesten Vornamen für Babys. Das geht aus einer Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für das Jahr 2025 hervor, für die Daten der Standesämter ausgewertet wurden. Bereits in den Jahren 2023 und 2024 hatten Sophia/Sofia und Noah vorn gelegen.