Noah Ruby ist 20 Jahre alt und macht in Wien eine Lehre zum Koch – und das ganz ohne Fleisch. In Deutschland ist das bislang nicht möglich.
16.09.2025 - 06:03 Uhr
Noah Ruby ist von Tübingen nach Österreich gezogen, um sich seinen Wunsch der vegetarisch-veganen Kochausbildung zu erfüllen. In Deutschland bleibt ihm und vielen anderen das bisher verwehrt – der Lehrplan hierzulande sieht das Kochen mit Fleisch und Fisch fest vor. Hätte es die Möglichkeit für seine Ausbildung nach Wien zu ziehen nicht gegeben, wäre wohl ein junges Kochtalent verloren gegangen.