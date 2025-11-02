 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Grüne: Debatte über Nahverkehrsabgabe nötig

Vorschläge zum Stuttgarter Etat Grüne: Debatte über Nahverkehrsabgabe nötig

Vorschläge zum Stuttgarter Etat: Grüne: Debatte über Nahverkehrsabgabe nötig
1
Nagelneu und nicht billig: Die Elektrobusse der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) samt aufwendiger Ladeinfrastruktur. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Finanzierung der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) wird zunehmend schwieriger, es drohen Kürzungen . Müssen bald alle Stuttgarter für Bus und Bahn zahlen?

Mit Grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben, dieses Mantra trug die Öko-Partei durch manchen Wahlkampf. In den nächsten Jahren werden rote Zahlen den Stuttgarter Haushalt beherrschen, die Grünen-Fraktion hat daher den Slogan gewandelt. Nun sollen Grüne Ideen „Stuttgarts Zukunft sichern“, so die Fraktionsvorsitzenden Petra Rühle und Björn Peterhoff. Eine der Ideen ist nicht ganz neu, aber heiß umstritten. Sie heißt Drittnutzerfinanzierung.

 

Auch OB Frank Nopper (CDU) benutzte bei der Haushaltseinbringung den Begriff, der Zusatzzahlungen für den Öffentlichen Nahverkehr – in Stuttgart die SSB – meint. Zwar erhält der Bus- und Straßenbahnbetrieb 75 Millionen Euro pro Jahr, die Summe wird zur Aufrechterhaltung des Angebots aber bald nicht mehr ausreichen. „Wir wollen von 2028 an keine Angebotskürzungen, also bringen wir das Thema in die Diskussion“, so Peterhoff beim Pressegespräch. Man müsse sich „neuen Wegen öffnen“. Nötig werden könnte in drei Jahren eine Abgabe von 10 Euro oder mehr pro Monat und Einwohner. Als Ausgleich sollte es, so frühere Vorstellungen, Fahrscheine geben.

Im Haushaltsentwurf, den CDU und Grüne bereits mitschrieben, haben die beiden großen Fraktionen (je 14 von 60 Sitzen) das Thema umschifft. Da die Kasse leer ist, fällt die Zahl der Anträge bei den Grünen mit 50 und vier neu beantragte Stellen überschaubar aus. Die rund acht Millionen Euro dafür ließen sich durch Streichungen bei den Ermächtigungsübertragungen (übrig gebliebenes Geld aus nicht abgearbeiteten Projekte der Vorjahre) generieren. Wo genau, sagen die Grünen nicht. Dafür sind sie bei bei den Forderungen präzise.

Grüne denken an Umfeld der Lea

So sollen 223 500 Euro, die bis Jahresende nicht für den autofreien Wilhelmsplatz in der Stadtmitte ausgegeben wurden, weiter zur Verfügung stehen und Projekte aus dem Klimamobilitätsplan, für die es Zuschüsse von Bund und Land gibt, nicht gestoppt werden. Für den umstrittenen Superblock in der Augustenstraße sollen bis Ende 2027 100 000 Euro bereitgehalten werden – wenn er eine Abstimmung zur Fortführung im Rat übersteht. Vorsorge treffen die Grünen auch für eine absehbare Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea) für Flüchtlinge in Weilimdorf. 250 000 Euro soll es für Begleitmaßnahmen geben. Die gleiche Summe würde für weitere Planungen in der Ortsmitte in Degerloch, das Liegenschaftsamt und als zusätzliche Pauschale für den Städtebau bereitgestellt.

Fraktionschefin Petra Rühle verweist auf Anträge für Sozialprojekte. Foto: Grüne

Klimaneutralität bleibt für die Grünen ein Ziel, erstmals sollen deshalb, analog zu den Solar Scouts, Green Scouts Bürger ehrenamtlich zu Klimazielen und möglichen Maßnahmen beraten. Um den Service zu etablieren, sollen 110 000 Euro genügen. Sie beantragen auch, 1,7 Millionen Euro zusätzlich für Baumpflanzungen zu geben. Für Bürger, die sich für Nahwärmenetze zusammentun, sollen 150 000 Euro für Machbarkeitsstudien bereitgestellt werden. Mit 220 000 Euro wollen die Grünen Schulwege und Veranstaltungen sicherer machen, indem erstmals in Stuttgart ein Scan-Car zur automatischen Parkplatzüberwachung und Knöllchenverteilung eingesetzt wird. Peterhoff sieht darin „einen großen Effizienzgewinn“.

VHS benötigt hohen Zuschuss

„Wir wollen das soziale Netz der Stadt erhalten“, sagt Petra Rühle. Daher würden die letzten Lücken in der Schulsozialarbeit geschlossen. Der Jugendhausverein soll 178 000 Euro für sein Projekt Match erhalten, es vermittelt passende Stellen für Sozialstunden. Für Sportangebote (Urban Sports Area am Österreichischen Platz und Nachtschwärmer) soll es künftig jährlich 135 000 Euro geben, die Caritas erhielte für ihr Projekt ProKids 33 000 Euro pro Jahr. Die Stadt solle, fordern die Grünen, Tarifsteigerungen bei der Volkshochschule übernehmen, das wären zunächst 146 000, ab 2027 dann 299 000 Euro mehr Zuschuss pro Jahr. Der jüdisch-muslimische Dialog und der Sozialdienst für muslimische Frauen e.V. ist den Grünen bis 2027 je 160 000 Euro wert. Als Unterstützung für pflegende Angehörige soll das bestehende Programm mit 97 000 Euro fortgeführt werden.

Neben den Kita-Gebühren und dem Essensgeld, bei denen sich die Grünen mit der CDU bei der Erhöhung einig sind, will die Ökopartei eine Übersicht über städtische Mieten, denn hier sieht die Verwaltung 15 Prozent Aufschlag vor. Gekürzt werden sollen die Preisgelder für den Stuttgarter Innovationspreis. Das würde 40 000 Euro pro Jahr sparen, das Preisgeld für womöglich grüne Ideen für schwarze Zahlen läge in vier Kategorien dann bei je 15 000 Euro.

Weitere Themen

Vorschläge zum Stuttgarter Etat: Grüne: Debatte über Nahverkehrsabgabe nötig

Vorschläge zum Stuttgarter Etat Grüne: Debatte über Nahverkehrsabgabe nötig

Die Finanzierung der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) wird zunehmend schwieriger, es drohen Kürzungen . Müssen bald alle Stuttgarter für Bus und Bahn zahlen?
Von Konstantin Schwarz
Unfall in Stuttgart-Mühlhausen: Stadtbahn kollidiert mit stehendem Mercedes – hoher Schaden

Unfall in Stuttgart-Mühlhausen Stadtbahn kollidiert mit stehendem Mercedes – hoher Schaden

In Stuttgart-Mühlhausen bleibt eine Stadtbahn am Samstag an einem stehenden Mercedes hängen. Der Schaden ist beträchtlich.
Von Philip Kearney
Schöner wohnen in Stuttgart: Dezent und elegant – Gründerzeitvilla wird zum familiären Refugium

Schöner wohnen in Stuttgart Dezent und elegant – Gründerzeitvilla wird zum familiären Refugium

Eine Villa von 1896 erleidet einen Wasserschaden. Der aufwändige Umbau hat sich gelohnt. Das Haus im feinen Norden Stuttgarts ist ein lichtdurchfluteter Wohlfühlort. Ein Besuch.
Von Nicole Golombek
Stuttgart: Asiatische Tigermücke breitet sich in zwei weiteren Stadtbezirken aus

Stuttgart Asiatische Tigermücke breitet sich in zwei weiteren Stadtbezirken aus

Die Asiatische Tigermücke ist lästig und sie kann Krankheiten übertragen. Ein Experte erklärt, warum es trotz der kalten Jahreszeit in Stuttgart wichtig ist, Maßnahmen zu ergreifen.
Von Carolin Klinger
Mathias Richling feiert Jubiläum: „Die Zerstörung kriegen wir in Stuttgart selbst hin“

Mathias Richling feiert Jubiläum „Die Zerstörung kriegen wir in Stuttgart selbst hin“

Seit 50 Jahren steht Mathias Richling als Kabarettist auf der Bühne. Zum Jubiläum rechnet er mit Stuttgart 21 ab, spricht über Tiktok und warnt: Ohne Kretschmann wird’s hart fürs Land.
Von Uwe Bogen
Forderungen zum Haushalt Stuttgart: Linke/SÖS wollen teureres Parken für Anwohner – und 20 neue Blitzer in der Stadt

Forderungen zum Haushalt Stuttgart Linke/SÖS wollen teureres Parken für Anwohner – und 20 neue Blitzer in der Stadt

Linke/SÖS stellen Pläne vor, um die Stadtkasse aufzufüllen. Beim Anwohnerparken soll demnach perspektivisch das Tübinger Modell greifen. Zudem fordern sie eine höhere Gewerbesteuer.
Von Konstantin Schwarz
Neues Restaurant in Stuttgart: Im Mira gibt es leckere Maultaschen auf Schwäbisch und Argentinisch

Neues Restaurant in Stuttgart Im Mira gibt es leckere Maultaschen auf Schwäbisch und Argentinisch

Im Mira stehen Aperitifs und Tapas auf der Speisekarte – und Maultaschen. Schließlich hat Thomas Brenner lange eine Weinstube betrieben. Die ungewöhnliche Mischung passt.
Von Kathrin Haasis
Trend-Getränk aus Stuttgart: Limo für den Darm – Was hat es mit Superpop auf sich?

Trend-Getränk aus Stuttgart Limo für den Darm – Was hat es mit Superpop auf sich?

Seit Sommer gibt es Super Pop – eine Limo mit Essig und Ballaststoffen, die Pamela Reif bewirbt. Kaum jemand weiß, dass sie aus Stuttgart kommt. Ein Besuch bei Unibev.
Von Caroline Holowiecki
Diddl-Maus-Event in Stuttgart: „Ich besitze 7.000 Diddl-Kuscheltiere“

Diddl-Maus-Event in Stuttgart „Ich besitze 7.000 Diddl-Kuscheltiere“

Die Kult-Maus feiert ihr Comeback: In Stuttgart kommen Diddl-Fans zusammen, um ihre Sammlungen zu erweitern und die Kultfiguren aus den 90ern zu feiern.
Von Carina Kriebernig
Halloween-Party in Stuttgart: 11 Verletzte bei Sause mit Rapper Jazeek – Verdacht auf K.-o.-Tropfen

Halloween-Party in Stuttgart 11 Verletzte bei Sause mit Rapper Jazeek – Verdacht auf K.-o.-Tropfen

Ein knappes Dutzend Partygäste muss in Stuttgart ärztlich versorgt werden. Was führte zu dem rätselhaften Vorfall in der Halloween-Nacht?
Weitere Artikel zu Stuttgart Bündnis 90/Die Grünen Haushalt SSB Caritas
 