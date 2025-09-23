Vorschriften für die Wirtschaft Der Bürokratie geht es an den Kragen
Wie gut ist Deutschland aufgestellt? Die EU arbeitet daran, den Dschungel an Verordnungen und Richtlinien für Unternehmen zu lichten. Das ist auch für die Bundesrepublik wichtig.
Wie gut ist Deutschland aufgestellt? Die EU arbeitet daran, den Dschungel an Verordnungen und Richtlinien für Unternehmen zu lichten. Das ist auch für die Bundesrepublik wichtig.
Der Dschungel der Bürokratie ist bisweilen undurchdringlich. Jeder kennt aus leidvoller Erfahrung den Kampf mit der Steuererklärung oder wie viel Zeit und Nerven der Wust von Formularen beim Umzug in eine neue Stadt kostet. Schlimmer aber ist die Situation für die Unternehmen, bei ihnen können die Hürden durch Gesetze und Vorgaben zum existenziellen Problem werden.
Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.