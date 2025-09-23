Vorschriften für die Wirtschaft: Der Bürokratie geht es an den Kragen

Der Dschungel der Bürokratie ist bisweilen undurchdringlich. Jeder kennt aus leidvoller Erfahrung den Kampf mit der Steuererklärung oder wie viel Zeit und Nerven der Wust von Formularen beim Umzug in eine neue Stadt kostet. Schlimmer aber ist die Situation für die Unternehmen, bei ihnen können die Hürden durch Gesetze und Vorgaben zum existenziellen Problem werden.

Für viele Firmen steigt der Druck zusätzlich von außen. Die europäische Wirtschaft sieht sich immer häufiger mit einer kaum regulierten chinesischen Konkurrenz konfrontiert, was vor allem den exportorientierten deutschen Firmen zu schaffen macht.

Inzwischen bereitet auch der irrlichternde US-Präsident Donald Trump große Sorgen, der nicht nur die Welthandelsordnung, sondern die globale Wirtschaft bedroht. Die Lage ist in vielen Bereichen ernst, inzwischen wird sogar vor der Deindustrialisierung Europas gewarnt, sollte die Wirtschaft in der EU nicht wettbewerbsfähiger werden. Bei diesen Klagen wird mit dem Finger nach Brüssel gezeigt, wo jedes Jahr Unmengen an Verordnungen produziert werden.

„Bessere Regeln: verständlich, verhältnismäßig und praxistauglich“

Das Centrum für Europäische Politik (cep) in Freiburg hat jüngst bei 40 Firmen in Deutschland nachgefragt, was sie sich von der Politik in Sachen Bürokratieabbau überhaupt erwarten. Das Ergebnis: nicht die Ziele der Regulierungen etwa in Sachen Umweltschutz oder Arbeitnehmerrechte werden kritisiert, sondern deren Umsetzung. „Die Mehrheit der Befragten empfindet bürokratische Anforderungen als unverhältnismäßig, überkomplex und schwer umsetzbar im Unternehmensalltag“, schreiben die Experten des cep.

Besonders belastend seien Dokumentations- und Berichtspflichten sowie aufwendige Genehmigungsverfahren. „Die Unternehmen fordern keine pauschale Deregulierung, sondern bessere Regeln – verständlich, verhältnismäßig und praxistauglich“, betont Matthias Kullas, Fachmann für Binnenmarkt und Wettbewerb beim cep.

Glaubt man einer Studie des ifo-Instituts, ist die Grenze zum Schädlichen in Deutschland inzwischen weit überschritten. So sei allein der Zeitaufwand enorm hoch, die Vorgaben zu bewältigen, kritisieren die Befragten. Fast ein Viertel der Arbeitszeit (22 Prozent) würde auf das Ausfüllen von Formularen, Statistiken, Dokumentationspflichten oder andere bürokratische Tätigkeiten verwendet. Die Autoren der repräsentativen Umfrage rechnen vor, dass der Bürokratieaufwand sechs Prozent des Umsatzes der Unternehmen entspreche. Das bedeutet, dass die Unternehmen viel mehr Personal für unproduktive Tätigkeiten einsetzen müssen, langsamer agieren und weniger investieren können.

„Wir brauchen eine gewisse Bewegungsfreiheit“

„Weniger Bürokratie bedeutet nicht, dass weniger Ordnung herrscht“, betonte Rainer Reichhold, Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart, bei einem Wirtschaftsgipfel des Landes Baden-Württemberg in Brüssel. Er äußerte das Gefühl, dass die Politik den Betrieben in diesem Fall einfach zu wenig Vertrauen entgegenbringen würden. „Das System funktioniert nur, wenn jeder sich entfalten kann, dazu brauchen wir aber eine gewisse Bewegungsfreiheit.“

Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat auf die Klagen reagiert und zu Beginn ihrer zweiten Amtszeit den wirtschaftspolitischen Kurs deutlich korrigiert. Der Green Deal heißt nun Clean Industrial Deal, das bedeutet, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft soll höhere politische Priorität haben als etwa der Klimaschutz. Das Ziel bleibe allerdings dasselbe, versichert die Behördenchefin: der Umbau Europas zu einem klimaneutralen Kontinent.

Entlastungen für die Landwirtschaft

So hat sich die Kommission drangemacht, die Bürokratie und Genehmigungsverfahren für Bürger und Unternehmen zu vereinfachen. In einem ersten Schritt wurden sogenannte Berichtspflichten aus drei Gesetzen mithilfe einer sogenannten Omnibus-Verordnung zusammengefasst. Der Grund: Die Dokumentation von klima-, umwelt- und sozialpolitischen Zielen bedeutete für die Unternehmen einen immensen Aufwand.

Weitere Vereinfachungen sollen folgen, um den Verwaltungseinsatz für Betriebe um mindestens 25 Prozent, für kleine und mittlere Firmen sogar um 35 Prozent zu senken. Nach von der Leyens Worten könnten sie dadurch jährlich 37 Milliarden Euro einsparen. Die Kommission wird auch die meisten EU-Firmen von den CO2-Grenzzöllen ausnehmen, die auf Importe aus Drittstaaten fällig werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Bürokratie-Abbau zu einer ihrer politischen Prioritäten erklärt. Foto: Pascal Bastien/AP/dpa

In der Landwirtschaft hat es die EU vorgemacht: Kleinere Höfe, die den Großteil der Betriebe ausmachen, werden nicht länger kontrolliert. Auch die immer wieder scharf kritisierte Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) ist vorerst vom Tisch. Das Europaparlament hat vergangene Weihnachten die neuen Vorschriften für große Unternehmen auf Ende dieses Jahres verschoben, für kleine und mittlere Firmen auf Mitte 2026.

Letzte Offensive zur Entbürokratisierung verpuffte

Die Unternehmen hören diese Pläne gerne, bleiben aber skeptisch. Der Grund ist, dass die EU-Kommission – damals noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie - vor knapp zwei Jahren schon einmal eine Offensive zur Entbürokratisierung ausgerufen hatte. Wirklich passiert ist danach wenig.

Inzwischen formiert sich aber der Widerstand gegen die Abschwächung der EU-Gesetze. Einige Verordnungen benötigen noch die Zustimmung des Parlaments, wo sich vor allem die Grünen gegen die Verwässerung der Umweltgesetzgebung wehren. Auch haben mehrere Organisationen eine gemeinsame Beschwerde gegen die Europäische Kommission eingelegt.

Die Kommissionschefin steht in der Verantwortung

Ursula von der Leyen hat in Sachen Bürokratieabbau große Erwartungen geweckt, und ein Scheitern würde ihr persönlich angelastet werden. Denn die Kommissionschefin hat das Amt nach ihrer Wiederwahl so weit wie möglich auf sich zugeschnitten. Bei vielen wichtigen Themen überschneiden sich die Zuständigkeiten der Kommissare, und die Chefin hat bereits bewiesen, dass sie bei Unstimmigkeiten die Kompetenzen ohne Rücksicht an sich zieht. Geschehen etwa beim strategischen Dialog über die Zukunft der Autoindustrie, der vor allem von deutschen Unternehmen gefordert wird.

Dort hat sie im Grunde im Alleingang die Strafzahlungen für die Unternehmen vom Tisch geräumt, wenn diese die Umweltauflagen nicht erfüllen. Begründet hat sie dies mit der bedrohten Wettbewerbsfähigkeit des wichtigen Industriesektors. Bei den Gegnern des sogenannten Verbrennerverbots keimt nun die wohl berechtigte Hoffnung, dass es im Jahr 2035 nicht zum befürchteten harten Schnitt kommt.