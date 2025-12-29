Ein Zischen, ein lauter Knall. Es ist wieder Silvester. Feuerwerk. Doch Achtung: Knaller, Böller und Raketen sind bei falscher Handhabe zum Teil lebensgefährlich. Jedes Jahr kommt es zu Unfällen mit verheerenden Folgen.
Zum Jahreswechsel werden die Deutschen wieder Feuerwerk für Millionen Euro in den Himmel schießen. Beim Einkauf sollten Kunden vor allem auf amtliche Prüfsiegel achten. Es gilt am Silvestertag zudem Augen und Ohren zu schützen. Hier wichtige Tipps, um gesund und heil durch die Böller-Orgien zu kommen: