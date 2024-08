Wie groß ist das Risiko nach einem Zeckenbiss an FSME zu erkranken?

Die vergangenen Monate boten Zecken prächtiges Wetter zum Überleben. Entsprechend aktiv sind die blutsaugenden Parasiten. 2024 ist wieder ein gefährliches Zecken-Jahr werden, warnen Experten. Für eine Seniorin endete eine FSME-Erkrankung tödlich.

Markus Brauer 02.08.2024 - 09:24 Uhr

Ein Rentner-Ehepaar will in Bayern segeln. Sie erwartet eine schöne, erholsame Zeit zu zweit. Doch sie erfahren Verlust, Tod und Trauer. Die Frau wird von einer Zecke gebissen und stirbt innerhalb von einer Woche an einer Frühsommer-Meningoenzephalitis – FSME.