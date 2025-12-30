Der Sparkurs der Stadt treffe Vereine hart, sagt Andreas Stolz vom Polizeisportverein Stuttgart. Bei einer Fahrt im Riesenrad auf dem Schlossplatz blickt er mit uns auf 2026.
30.12.2025 - 16:16 Uhr
Man kann schon nachdenklich werden, wenn man auf dem Schlossplatz das Riesenrad vorm Nachthimmel leuchtend aufragen sieht: Wieder dreht es seine Runden. Wieder ist der Jahreskreislauf abgeschlossen, hat die Erde die Sonne einmal umrundet. Von oben hat man eine herrliche Aussicht – taugt diese Perspektive auch für einen Rückblick und einen Ausblick? Wir drehen „Eine Runde über Stuttgart“ – und solange das Riesenrad sich dreht, erfahren wir, was Andreas Stolz bewegt.