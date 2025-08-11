 
Vorstand des VfB Stuttgart FC Bayern lockt nun auch den Marketingchef des VfB

1
Der Marketingvorstand Rouven Kasper plaudert beim Saisonopening über die Strahlkraft des VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Der Rekordmeister hat offenbar nicht nur den Stürmer Nick Woltemade im Visier, sondern auch eine Stuttgarter Führungskraft: Rouven Kasper.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Noch am vergangenen Samstagmittag hat Rouven Kasper den Auftritt mit den Vorstandskollegen beim Saisonopening des VfB Stuttgart genossen. Der Marketingchef sprach über die Strahlkraft des Pokalsiegers und wie beeindruckend es sei, das weiß-rote Fanmeer von der Bühne aus auf der Mercedesstraße zu sehen. An seiner Seite: der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle sowie der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

 

Alle drei waren guter Laune und plauderten über die Zukunft des Fußball-Bundesligisten – doch das Triumvirat könnte bald auseinandergerissen werden. Denn nicht nur der Stürmer Nick Woltemade ist vom FC Bayern umworben.

VfB Stuttgart Transfers: Enzo Millot und Saudi-Arabien – für den VfB hätte es kaum besser laufen können

VfB Stuttgart Transfers Enzo Millot und Saudi-Arabien – für den VfB hätte es kaum besser laufen können

Der Wechsel von Enzo Millot zum Al-Ahli SFC tut auf den ersten Blick weh. Aber: Dem VfB Stuttgart hätte kaum etwas Besseres passieren können.

Wie mehrere Medien berichten, bemühen sich die Münchner um Kasper. Der Rekordmeister sucht einen Nachfolger für den scheidenden Finanzchef Michael Diederich. Dadurch sehen die Bayern die Chance, sich im Vorstand neu aufzustellen und einen Marketingexperten in die Führungsriege zu holen.

Kasper wäre dafür geeignet, zumal der 43-Jährige bereits für den Branchenprimus tätig war – als „President Asia“ erschloss er Asien als Markt und soll nun mit einer Rückkehr liebäugeln. Laut „Sky“ hat Kasper den VfB bereits darüber informiert, dass er mit seinem früheren Arbeitgeber Gespräche über einen erneuten Wechsel führt.

2022 war der vereinsintern sehr geschätzte Kasper von den Münchnern nach Stuttgart gekommen, wo er durch den Aufsichtsrat zum Vorstandsmitglied bestellt wurde. Auf Anfrage äußert sich der VfB jedoch nicht zu der Personalie. Kaspers Vertrag läuft noch bis 2028. Unklar sei, so heißt es bei „Sky“, ob der Pokalsieger den Marketingvorstand so einfach ziehen lässt.

