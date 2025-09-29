Vorstand des VfB Stuttgart: Rouven Kasper nach München – wie der VfB die Suche nach einem Nachfolger angeht

Die Marke erstrahlt in neuem Glanz. Mit einer eigenen Designsprache, wie es in Fachkreisen heißt, die auch für die Werte des VfB Stuttgart steht. „VfB 1893“ – das soll sich ab sofort in den Köpfen der Partner und Fans festsetzen. In einer eigens entwickelten Schrift gibt es diesen frisch vorgestellten Markenauftritt. „Concordia“ – inspiriert aus dem Vereinsarchiv des Fußball-Bundesligisten. Das original Emaille-Schild des ehemaligen Bad Cannstatter Hotels Concordia diente als Vorlage. Dort schlossen sich die beiden VfB-Vorgängervereine zum Verein für Bewegungsspiele 1893 zusammen.