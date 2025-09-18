Der Marketingchef des Pokalsiegers wird vom FC Bayern umworben – und die Stuttgarter wollen den 43-Jährigen nicht so einfach ziehen lassen.
Noch am Dienstagabend ist Rouven Kasper ganz in seinem Element gewesen. Der Marketingvorstand des VfB Stuttgart leitete gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle die Präsentation des neuen Markenauftritts ein. Eine schicke Runde war das mit vielen Partnern und Legenden des Fußball-Bundesligisten, die im exklusiven Porsche Tunnel Club der MHP-Arena ihren Ausklang fand. Doch nun könnte die optische und inhaltliche Neuausrichtung des Traditionsvereins Kaspers letztes großes Projekt für den Pokalsieger gewesen sein. Denn der 43-Jährige wird bekanntlich vom FC Bayern umworben und die Entscheidung über seine berufliche Zukunft naht.