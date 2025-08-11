 
Vorstand VfB Stuttgart Umworbener Marketingchef – das sagt VfB-Präsident Allgaier dazu

Vorstand VfB Stuttgart: Umworbener Marketingchef – das sagt VfB-Präsident Allgaier dazu
1
Der VfB-Präsident Dietmar Allgaier bezieht Stellung zum nächsten Lockangebot aus München. Foto: Baumann

Das Vorstandsmitglied Rouven Kasper soll Gespräche mit dem FC Bayern führen. Jetzt äußert sich der Aufsichtsratschef zu der Personalie.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Der FC Bayern blickt offenbar gerne nach Stuttgart. Auf die Spielerseite, da die Münchner den VfB-Stürmer Nick Woltemade verpflichten wollen, aber auch auf die Vorstandsebene, da der Rekordmeister angeblich Gespräche mit Rouven Kasper führt. Der Branchenkrösus lockt den VfB-Marketingchef mit einer neuen Aufgabe. Und nun äußert sich Dietmar Allgaier, der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende des Pokalsiegers, zu der Personalie.

 

„Rouven Kasper hat mit seiner Arbeit einen großen Anteil an der positiven Entwicklung des VfB in den vergangenen Jahren. Er ist ein anerkannter Fachmann, dementsprechend wäre es grundsätzlich nicht verwunderlich, wenn sich andere Clubs mit ihm beschäftigen würden“, teilt Allgaier auf Anfrage mit.

Vorstand des VfB Stuttgart: FC Bayern lockt nun auch den Marketingchef des VfB

Vorstand des VfB Stuttgart FC Bayern lockt nun auch den Marketingchef des VfB

Der Rekordmeister hat offenbar nicht nur den Stürmer Nick Woltemade im Visier, sondern auch eine Stuttgarter Führungskraft: Rouven Kasper.

Wie „Sky“ berichtet, soll Kasper die VfB-Führung darüber informiert haben, dass er mit einem Wechsel zu seinem alten Arbeitgeber liebäugelt. „Es gab diesbezüglich aber weder eine Kontakaufnahme durch den FC Bayern, noch hat Rouven uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass er den VfB verlassen möchte“, führt Allgaier weiter aus. Vielleicht tut sich ja rund um den Supercup in Stuttgart was, zu dem der VfB den FC Bayern mit seiner Führungsdelegation am Samstag (20.30 Uhr) erwartet.

Leihspieler des VfB Stuttgart: Laurin Ulrich trumpft als Vorbereiter auf

Leihspieler des VfB Stuttgart Laurin Ulrich trumpft als Vorbereiter auf

Der VfB Stuttgart hat aktuell mehrere Spieler verliehen. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und zeigen auf, wie sie sich bei ihren Clubs schlagen.
Von Philipp Maisel
Dritte Liga: Der VfB II holt den ersten Saisonsieg

Dritte Liga Der VfB II holt den ersten Saisonsieg

Nach der Auftaktniederlage in Duisburg hat der VfB II seine Drittliga-Heimpremiere erfolgreich gestaltet. Gegen den FC Ingolstadt gab es einen 2:1 (2:0)-Erfolg.
Von Heiko Hinrichsen
Transfermarkt VfB Stuttgart: Was macht der VfB mit den Millot-Millionen?

Transfermarkt VfB Stuttgart Was macht der VfB mit den Millot-Millionen?

Der Mittelfeldspieler geht nach Saudi-Arabien. Dafür kassiert der Pokalsieger unerwartet viel Geld. Wir beleuchten den Stand bei der Suche nach einem Nachfolger.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart Transfers: Enzo Millot und Saudi-Arabien – für den VfB hätte es kaum besser laufen können

VfB Stuttgart Transfers Enzo Millot und Saudi-Arabien – für den VfB hätte es kaum besser laufen können

Der Wechsel von Enzo Millot zum Al-Ahli SFC tut auf den ersten Blick weh. Aber: Dem VfB Stuttgart hätte kaum etwas Besseres passieren können.
Von Dirk Preiß
Wahl zum Fußballer des Jahres: Nur zwei Spieler landen vor VfB-Stürmer Nick Woltemade

Wahl zum Fußballer des Jahres Nur zwei Spieler landen vor VfB-Stürmer Nick Woltemade

Nick Woltemade vom VfB Stuttgart schafft es bei der Wahl zum Fußballer des Jahres in Deutschland auf Platz drei. Diese zwei Profis landen vor ihm.
VfB Stuttgart: Berater: „Silas will in Stuttgart nicht vom Hof gejagt werden“

VfB Stuttgart Berater: „Silas will in Stuttgart nicht vom Hof gejagt werden“

An den Gerüchten, VfB-Stürmer Silas stünde dicht vor einem Wechsel in die Türkei, ist laut dessen Berater nichts dran. Der 26-Jährige will in Stuttgart bleiben.
Von Heiko Hinrichsen
Netzreaktionen zum Millot-Transfer: „Mach dir die Taschen voll und dann wollen wir dich wieder zuhause sehen“

Netzreaktionen zum Millot-Transfer „Mach dir die Taschen voll und dann wollen wir dich wieder zuhause sehen“

Enzo Millot verlässt den VfB Stuttgart in Richtung Saudi-Arabien. Der Wechsel wirft im Netz mitunter Fragen auf, viele VfB-Fans zeigen sich aber versöhnlich.
Von Sebastian Winter
Podcast zum VfB Stuttgart: PubCannstatt geht in die nächste Runde – mit Alexander Wehrle

Podcast zum VfB Stuttgart PubCannstatt geht in die nächste Runde – mit Alexander Wehrle

Der Podcast unseres MeinVfB-Teams geht wieder auf Tour: Der PubCannstatt gastiert in der Alten Schule in Gablenberg. Diesmal zu Gast: VfB-Boss Alexander Wehrle.
Von Philipp Maisel
Abschied von Enzo Millot: „Stuttgart ist ein großartiger Verein“

Abschied von Enzo Millot „Stuttgart ist ein großartiger Verein“

Vor seinem Wechsel nach Saudi-Arabien blickt Enzo Millot auf seine Zeit beim VfB Stuttgart zurück – und wünscht Kollegen und Fans für die Zukunft alles Gute.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart Transfermarkt: Nach dem Millot-Abgang – das ist der VfB-Kader kurz vor dem Saisonstart

VfB Stuttgart Transfermarkt Nach dem Millot-Abgang – das ist der VfB-Kader kurz vor dem Saisonstart

Die Sommertransferphase läuft nach wie vor. Wir zeigen alle Spieler, die im Kader des VfB Stuttgart stehen und auch, wie lange ihre Verträge noch laufen.
Von unserer Redaktion
