Vorstand VfB Stuttgart Umworbener Marketingchef – das sagt VfB-Präsident Allgaier dazu
Das Vorstandsmitglied Rouven Kasper soll Gespräche mit dem FC Bayern führen. Jetzt äußert sich der Aufsichtsratschef zu der Personalie.
Der FC Bayern blickt offenbar gerne nach Stuttgart. Auf die Spielerseite, da die Münchner den VfB-Stürmer Nick Woltemade verpflichten wollen, aber auch auf die Vorstandsebene, da der Rekordmeister angeblich Gespräche mit Rouven Kasper führt. Der Branchenkrösus lockt den VfB-Marketingchef mit einer neuen Aufgabe. Und nun äußert sich Dietmar Allgaier, der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende des Pokalsiegers, zu der Personalie.