Vorstand VfB Stuttgart: Umworbener Marketingchef – das sagt VfB-Präsident Allgaier dazu

Der FC Bayern blickt offenbar gerne nach Stuttgart. Auf die Spielerseite, da die Münchner den VfB-Stürmer Nick Woltemade verpflichten wollen, aber auch auf die Vorstandsebene, da der Rekordmeister angeblich Gespräche mit Rouven Kasper führt. Der Branchenkrösus lockt den VfB-Marketingchef mit einer neuen Aufgabe. Und nun äußert sich Dietmar Allgaier, der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende des Pokalsiegers, zu der Personalie.

„Rouven Kasper hat mit seiner Arbeit einen großen Anteil an der positiven Entwicklung des VfB in den vergangenen Jahren. Er ist ein anerkannter Fachmann, dementsprechend wäre es grundsätzlich nicht verwunderlich, wenn sich andere Clubs mit ihm beschäftigen würden“, teilt Allgaier auf Anfrage mit.

Wie „Sky“ berichtet, soll Kasper die VfB-Führung darüber informiert haben, dass er mit einem Wechsel zu seinem alten Arbeitgeber liebäugelt. „Es gab diesbezüglich aber weder eine Kontakaufnahme durch den FC Bayern, noch hat Rouven uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass er den VfB verlassen möchte“, führt Allgaier weiter aus. Vielleicht tut sich ja rund um den Supercup in Stuttgart was, zu dem der VfB den FC Bayern mit seiner Führungsdelegation am Samstag (20.30 Uhr) erwartet.