Der Vorstandschef sieht Trainer Sebastian Hoeneß weiter langfristig beim VfB. Das sagte Wehrle im Interview mit RTL/ntv.

red/SID 16.11.2024 - 08:27 Uhr

Vorstandschef Alexander Wehrle vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart glaubt weiter fest an eine Zukunft mit Trainer Sebastian Hoeneß. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihn noch sehr lange beim VfB Stuttgart halten können“, sagte Wehrle im Interview mit RTL/ntv: „Er weiß, was er beim VfB hat, und wir wissen, was wir an ihm haben.“