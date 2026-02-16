Neue Einsatzkleidung soll die Polizei in Baden-Württemberg künftig gegen Messerangriffe schützen. Welche Vorteile die Uniform noch hat, ab wann sie im Einsatz ist und was sie kostet.
16.02.2026 - 16:53 Uhr
Dunkler als bisher sind sie, die neuen Uniformen der Polizei in Baden-Württemberg – fast schon schwarz, aber gerade noch blau. Außerdem passen sich die Softshelljacken, Shirts und Cargohosen dank ihres elastischen Materials modisch dem Körper an. Wichtiger als das Aussehen aber sind die schnitthemmenden Elemente der künftigen Einsatzkleidung. „Wir schützen damit diejenigen, die uns schützen“, sagte Innenminister Thomas Strobl bei der Vorstellung der Uniformen am Montag auf dem Polizeipräsidium Stuttgart.