Sollten Schwarzfahrer ins Gefängnis, wenn sie ihre Geldstrafen nicht bezahlen? Jetzt ist die Debatte neu entfacht. Eine Änderung des Strafrechts scheint aber unwahrscheinlich.
07.04.2026 - 11:13 Uhr
Die Pläne von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), das Schwarzfahren zu entkriminalisieren, stoßen auf Ablehnung. Der CDU-Fraktionsvize Günter Krings sagte am Dienstag der "Rheinischen Post" (RP): "Es wäre besser, wenn das Justizministerium sich mehr den wirklichen Problemen im Strafrecht zuwendet." Beim Schwarzfahren handele es sich um ein gemeinschädliches Betrugsdelikt.