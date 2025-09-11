Vorstoß im Klinikverbund Südwest Soll Leonberg sein Krankenhaus kaufen?
In einer Übernahme des Gebäudes durch die Stadt sieht die CDU die einzige Chance, um die Zukunft der Leonberger Klinik langfristig zu sichern
Werfen wir einen Blick auf eine mögliche Zukunftsentwicklung: Die Stadt Leonberg geht auf die Suche nach einem neuen Betreiber für ihr eigenes Krankenhaus. Sie kann das, weil ihr das Gebäude gehört. Der Klinikverbund Südwest, der bisher die Klinik betreibt, hat kein weiteres Interesse an Leonberg. Das neue Großkrankenhaus am Böblinger Flugfeld verbraucht sämtliche Mittel finanzieller, personeller und technischer Art.