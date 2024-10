Viele Ludwigsburger Stadträte sprechen sich für die Idee aus, den barocken Südgarten für Bürger zu öffnen. Die Entscheidungsmacht liegt jedoch woanders – und der Teufel steckt im Detail.

Emanuel Hege 28.10.2024 - 16:24 Uhr

Die Bundesstraße 27 quer durch Ludwigsburg teilt die Stadt und ist eine Barriere für Fußgänger und Fahrradfahrer – soweit, so bekannt. Laut einigen Stadträten ist aber auch das Residenzschloss und das Blühende Barock eine Barriere in der Stadt. Die SPD und die Freien Wähler fordern deswegen einen kostenlosen Bürgerdurchgang durch den Südgarten, das würde einen Teil des Blüba zu einem kostenlosen Park machen. Was dafür spricht, und woran das Projekt scheitern könnte in vier Punkten.