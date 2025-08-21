Für einen Besuch beim Hausarzt eine Gebühr zahlen – diesen Vorstoß lehnen der Hausärzteverband und Patientenschützer ab. Eine Kontaktgebühr sei unsozial und potentiell gefährlich.
Der Hausärzte-Verband lehnt den Vorstoß zur Einführung einer Kontaktgebühr für Patienten in deutschen Arztpraxen rundweg ab. „Dieser Vorschlag der Arbeitgeber ist nicht nur unsozial, sondern auch komplett undurchdacht“, sagte die Verbandsvorsitzende Nicola Buhlinger-Göpfarth der „Rheinischen Post“.