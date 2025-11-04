Wer ein Elektroauto fährt, der kann sich auf Wunsch ein E aufs Nummernschild stanzen lassen. Doch was bringt das Elektro-Kennzeichen in Stuttgart überhaupt?
04.11.2025 - 16:31 Uhr
Die Stadt setzt voll auf E-Autos. Die Zahl der Neuzulassungen im Frühjahr dieses Jahres feierte Stuttgart als „Meilenstein der Mobilitätswende“ – und legte nach mit den Worten, diese Entwicklung „mit einem umfassenden Maßnahmenpaket“ unterstützen zu wollen. Doch wie groß ist das Interesse an möglichst vielen E-Autos in der Landeshauptstadt wirklich?