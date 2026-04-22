Ein Blick hinter die Kulisse des Profifußballs – mit spektakulären Anekdoten

Der renommierte Sportrechtler Christoph Schickhardt berichtet am 26. April in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) anlässlich der Fußball-WM von seinen Erfahrungen im Geschäft Profifußball.

Andreas Hennings 22.04.2026 - 11:15 Uhr

Unter dem Motto „Elf Freunde müsst ihr sein“ hält der renommierte Sportrechtler Christoph Schickhardt aus Ludwigsburg einen Vortrag anlässlich der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft. Bei der Veranstaltung am kommenden Sonntag, 26. April, um 18 Uhr im Kulturhaus in Großsachsenheim gibt er einen Blick hinter die Kulissen des Profifußballs. Das teilt die Stadtverwaltung Sachsenheim mit.