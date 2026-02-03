Kulturgemeinschaft Fellbach: Barbara von Bechtolsheim beleuchtet Künstlerpaare – unter ihnen zwei legendäre Frauen, die in diesem Jahr 100 geworden wären.
03.02.2026 - 09:59 Uhr
Sie wurden von den Göttern geliebt und starben früh und hätten in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag begangen: der glamouröse Filmstar Marilyn Monroe, geboren am 1. Juni 1926 in Los Angeles, und die charismatische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, geboren am 25. Juni 1926 in Klagenfurt, die als einzige Frau in der literarischen Männer-„Gruppe 47“ reüssierte und 1964 mit nur 38 Jahren den Büchnerpreis erhielt.