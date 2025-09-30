Ein Vortrag im Bürgersaal des Marbacher Rathauses lockt interessierte Gäste an. Ein Entwicklungsökonom berichtet manch Überraschendes.
Nein, mit dem Handel von Fairtrade-Produkten lassen sich nicht alle Probleme lösen, die sich im Zusammenhang mit den Bäuerinnen und Bauern des Globalen Südens auftun. Aber er sorgt ganz allgemein für mehr Gerechtigkeit und für die Existenzsicherung der Lebensmittel produzierenden Akteure. Dieses Fazit war am Freitagnachmittag eines der Ergebnisse des anschaulichen Vortrags zum Thema „Fairer Handel und seine Mythen“. Engagiert gehalten wurde der Vortrag von dem Entwicklungsökonomen und ehemaligem Fair-Aktivisten Melvin Singer. Der 23-Jährige ist Botschafter für fairen Handel innerhalb Baden-Württembergs und spricht mit Leidenschaft über das Thema „fairer, nachhaltiger Konsum“.