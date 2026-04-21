Vortrag in Sindelfingen über KI „Die KI nimmt dir keinen Job weg – es sind die Menschen“
Was macht ein Comedian unter 50 Unternehmern? Blutigen Ernst. Dodokay sprach am Dienstag in Sindelfingen über Künstliche Intelligenz.
Was macht ein Comedian unter 50 Unternehmern? Blutigen Ernst. Dodokay sprach am Dienstag in Sindelfingen über Künstliche Intelligenz.
Die KI nimmt dir keinen Job weg, es sind die Menschen, die dir den Job wegnehmen. Aber egal, weg ist er trotzdem. Beim Vortrag des Reutlinger Comedian Dominik Kuhn, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Dodokay bei der Wirtschaftsförderung Sindelfingen, ging es am Montag um Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz.