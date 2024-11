Mal fällt wochenlang kein Regen, dann gibt es Überschwemmungen. Wie passen solche Wetterextreme zusammen? Darum geht es in einem Vortrag in Stuttgart am 22. November.

Julia Bosch 21.11.2024 - 06:00 Uhr

Starkregen und Überschwemmungen – und dann wieder Hitzewellen und Dürren. Das Jahr 2024 war extrem, was das Wetter betrifft. Nicht nur in Baden-Württemberg, Bayern und Österreich im Sommer, sondern zuletzt auch in Spanien rund um Valencia mit der Hochwasserkatastrophe.