Streuobstwiesen sind Schatzkammern: sie sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen und liefern regionale Produkte. Christian Küpfer beleuchtet ihre Geschichte und ihre Zukunftschancen.
15.10.2025 - 10:16 Uhr
Bei einem Vortrag im Forum Mitte Waiblingen (Rems-Murr-Kreis), Blumenstraße 11, an diesem Donnerstag, 16. Oktober, geht der Referent Christian Küpfer der Frage nach, was wir aus der Geschichte in Sachen Anbau, Vermarktung und Naturschutz lernen können. Küpfer ist Professor für Landschaftsplanung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen.