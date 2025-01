Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar wird in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) der 120 Bewohner der dortigen Anstalt gedacht, die 1940 umgebracht wurden. Neue Recherchen zeigen: Es waren nicht die einzigen Opfer.

Andreas Hennings 21.01.2025 - 13:16 Uhr

Jahr für Jahr am 27. Januar findet am Standort der einstigen Landesfürsorgeanstalt in Markgröningen ein Gedenken an die 120 Menschen statt, die 1940 von dort nach Grafeneck deportiert und nach Ankunft sofort vergast wurden. Der Tag ist internationaler Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus: Am 27. Januar 1945 hatte die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit.