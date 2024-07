Im Gedok-Haus in Stuttgart leben und arbeiten von 1955 an Frauen und Künstlerinnen selbstbestimmt. In einem Vortrag wird diese Idee der Moderne beleuchtet.

Andrea Jenewein 10.07.2024 - 10:50 Uhr

Ein Haus nur für Frauen, aber kein Frauenhaus, das ist das Gedok-Haus von 1955 an der Hölderlinstraße in Stuttgart-Nord. Entworfen wurde das Haus von der Architektin Grit Bauer-Revellio – von einer Frau für Frauen, die dort lebten und arbeiteten. Weil in der Nachkriegszeit Baustoffe und Gelder knapp waren, musste der Wohnungsbau damals funktionell und kostensparend sein. Auch beim Gedok-Haus lautete die Vorgabe, mit den geringsten Mitteln die größtmögliche Funktionalität zu erzielen. Bauer-Revellio erfüllte dies mit einer soliden und klaren Konstruktion, die 1959 den Paul-Bonatz-Preis für Wohnbauten erhielt. Neben 27 lichtdurchfluteten Wohnateliers finden sich hier ein Ausstellungs- sowie ein Ballettsaal. Bis heute leben und arbeiten dort rund 20 Gedok-Künstlerinnen jeglichen Alters und aus allen künstlerischen Sparten.