Mehr als 250 Soldaten aus Stetten zogen in Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion, mehr als die Hälfte kehrte nicht zurück. Zwei Allmende-Vorträge schlagen den Bogen zur Gegenwart.
12.06.2026 - 13:32 Uhr
Die großen Jahrestage der Geschichte geraten oft aus dem Blick. Dabei wirken sie bis heute nach – in Familiengeschichten, auf Friedhöfen und in den Erinnerungen ganzer Regionen. Mit einer Doppelveranstaltung unter dem Titel „Krieg im Osten“ erinnert der Verein Allmende Stetten am 16. und 17. Juni an ein Kapitel, das in Deutschland vergleichsweise selten thematisiert wird: den deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941.