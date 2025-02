Der Vorverkauf für die Ludwigsburger Schlossfestspiele vom 31. Mai bis zum 1. August hat begonnen. Insgesamt 66 Veranstaltungen – 49 verschiedene Produktionen – stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Dabei gibt es in der ersten Intendanz von Lucas Reuter einige Neuerungen. So werden erstmals kleine Konzertformate in den Räumen der Schlösser Favorite und Monrepos angeboten.

Im „Favorite“ erklingen am 23. und 24. Juli Streichquartetts von Antonín Dvořák und Dmitri Schostakowitsch, im „Monrepos“ stehen am 23. Juli unter anderem Werke von Franz Schubert, Johannes Brahms und Sergei Rachmaninow auf dem Programm.

Neu ist auch das Element Bildende Kunst: Eine Auswahl von neobarocken Stillleben der Fotografin Vera Mercer ist vom 1. bis 17. Juli in der alten Porzellanmanufaktur im Residenzschloss zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Fahrradtour mit Kammerorchester

Am ungewöhnlichsten dürfte aber eine weitere kostenlose Veranstaltung sein, die schon vor dem offiziellen Festspielbeginn stattfindet: Das französische Kammerorchester „Les Forces Majeures“ lädt am 29. und 30. Mai zu musikalischen Fahrradtouren ein. An den Start- und Zielpunkten sowie beim Zwischenstopp am Seeschloss Monrepos wird musiziert. Wer mitradeln möchte sollte sich unter mitradeln@schlossfestspiele.de anmelden.

Doch natürlich geht es bei den Schlossfestspielen auch nicht ohne große Veranstaltungen und bekannte Namen. Unter den Solisten sticht die Geigerin Anne-Sophie Mutter hervor, aber auch die Dirigenten und Orchester sind keine Unbekannten. Joana Mallwitz, Pietari Inkinen, Bar Avni oder Hans-Christoph Rademann schwingen den Taktstock für das Konzerthausorchester Berlin, die Deutsche Radio Philharmonie, das Royal Philharmonic Orchestra aus London und das junge Orchester Divertimento Viennese. Musik im kleineren Rahmen präsentieren das Freiburger Barockorchester, das Kammerorchester Basel, die Gaechinger Cantorey oder das Stegreif Orchester. Und das barocke Schlosstheater erwacht mit Mozarts Singspiel „Zaide“ zu neuem Leben.

Drei große Open-Air-Veranstaltungen

In der Rubrik Tanz gibt es unter anderem eine Kooperation mit dem Ballett des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München; präsentiert wird „Strawinsky in Paris“.

Neben drei großen Open Air-Veranstaltungen - darunter eine Spanische Nacht in Kooperation mit dem Musikfeuerwerk im Blühenden Barock und der traditionelle Abschluss am Seeschloss Monrepos – wird es in der Reihe „Musik im Freien“ sieben kostenlose Freiluft-Konzerte auf dem Ludwigsburger Marktplatz und im Favoritepark gegeben. Das gesamte Programm ist unter www.schlossfestspiele.de zu finden.